Esta quarta-feira, um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi sentido no concelho de Vila Franca do Campo, em São Miguel, nos Açores, avançou, através de um comunicado, o Centro de Informação e Vigilância Sismolvulcânica dos Açores (CIVISA).

De acordo com o CIVISA, o sismo deu-se pelas 16h40 locais (mais uma hora em Lisboa).

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Água d'Alto, S. Pedro, S. Miguel e Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo", lê-se na nota emitida pelo CIVISA.