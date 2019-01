Pelo menos 26 pessoas já morreram por situações relacionadas com a vaga de mau tempo que está a varrer o centro da Europa, com a Áustria a colocar o país no nível mais alto do risco de avalancha para os próximos dias.

Nos Alpes austríacos e alemães já morreram sete pessoas em resultado das violentas tempestades de neve dos últimos dias, o último incidente aconteceu no dia 13, com três mortos numa avalancha próximo da estância de esqui de Lech am Arlberg. Há uma pessoa que continua desaparecida, mas as operações de busca tiveram de ser interrompidas por causa do perigo de avalancha.

Em zonas da Alemanha e da Áustria as escolas continuam fechadas, bem como muitas estradas e autoestradas, o que provocou um engarrafamento de mais de 12 quilómetros perto de Munique. Localidades tiveram de ser evacuadas em França, Suíça, Itália, Mónaco, Liechtenstein, Áustria, Alemanha e Eslovénia.

Os habitantes de Raiten, perto da fronteira com a Áustria foram obrigados a deixar as suas casas, levando apenas os documentos e os medicamentos. Enquanto em Balderschwang, 1100 pessoas estão impedidas de deixar a vila por causa dos riscos de avalancha nas estradas ao redor.

A comunidade de Buchenhoehe near Berchtesgarden, na Baviera, ficou isolada por causa da neve e as autoridades tiveram de recorrer a veículos pesados para levar alimentos à população.

Um homem de 78 anos ficou gravemente ferido, em Turrach, na Áustria, depois de ter caído do telhado da sua casa, para onde subira para retirar a neve acumulada.

Há zonas da Europa que foram atingidas pelas maiores tempestades de neve em décadas e a previsão é que a neve continue a cair com intensidade este fim de semana. No Reino Unido, os boletins meteorológicos apontavam para queda forte de neve e formação de gelo, com fortes ventos pelo menos durante o dia de hoje.