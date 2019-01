Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao bom senso nas negociações para o acordo ao Brexit, salientando que este processo, caso seja feito sem acordo, vai ter consequências que podem ser graves.

"Tudo o que possa ser feito para que os vínculos entre nós sejam os mais fortes possível, é essencial", afirmou o Presidente da República, esta quarta-feira.

"Tudo o que seja uma saída sem acordo é uma saída quase caótica e de consequências muito negativas para as duas partes, e com repercussão a nível mais amplo, económico e financeiro internacional", disse ainda o chefe de Estado.

O governante sublinhou que é necessário e importante que "sejam garantidos os direitos dos britânicos em Portugal e, por isso, também dos portugueses no Reino Unido": "É um tema que há muito me preocupa, por isso convoquei um Conselho de Estado para amanhã há algum tempo, convidando o negociador Michel Barnier numa altura em que não se sabia ainda o resultado desta votação, para que ele viesse explicar como tinha sido até agora e como poderá vir a ser depois da decisão do parlamento britânico", explicou Marcelo.