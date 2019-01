Um morto e um ferido grave resultaram de uma colisão rodoviária, ocorrido na tarde desta quarta-feira, na Via Rápida da Estrada Nacional 103, entre Braga e Póvoa de Lanhoso.

O acidente de viação verificou-se na zona da Rita, entre Souto e Covelas, no concelho da Póvoa de Lanhoso, quando um dos automóveis saiu da sua trajetória e chocou contra um outro veículo, que seguia em sentido contrário.

Ambos os condutores ficaram presos dentro das viaturas e tiveram de ser desencarcerados pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, mais os Bombeiros Sapadores de Braga, tendo um falecido no local e o outro ficado em estado grave, encontrando-se já no Hospital de Braga.

Uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) oriunda do Grupo de Braga do INEM ainda tentou reverter a situação do ferido em estado muito crítico, que faleceu, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

A ocorrência foi registada pela GNR da Póvoa de Lanhoso, que esteve no local, tal como o Destacamento de Trânsito da GNR de Braga e o seu Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).