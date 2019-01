Os homens com um maior nível de testosterona – a principal hormona sexual masculina, associada também ao comportamento de alto risco – tendem a gostar mais de comida picante, explica um estudo francês publicado no jornal Physiology and Behavior.

O estudo , conduzido por investigadores da Universidade de Grenoble-Alpes, analisou o comportamento de 114 homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos, enquanto almoçavam um prato de puré de batata com um molho muito picante.

Mais tarde, os investigadores viram uma correlação entre o consumo de molho picante e os altos níveis de testosterona encontrados na saliva dos homens.

Ou seja, os homens com maiores níveis de testosterona têm tendência a gostar mais de comida picante. Para além disso, grandes quantidades desta hormona estão também ligados a um comportamento social dominante, agressivo e de alto risco. Os homens que possuem um nível baixo de testosterona tendem a ter um comportamento mais depressivo.