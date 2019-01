A partir desta quarta-feira, os trabalhadores da Altice Portugal com mais de 50 anos poderão aderir ao programa de saídas voluntárias. Trata-se do Programa Pessoa e pretende que os colaboradores que respondam aos requisitos da idade “possam trocar a vida laboral ativa por outros interesses ou ambições pessoais”, revela a operadora.

O programa vai funcionar em duas modalidades: suspensão de contrato de trabalho para colaboradores entre os 50 e os 55 anos de idade, em que receberão 100% do vencimento base e diuturnidades, acrescidos de 50% de outras rubricas remuneratórias. Outra hipótese é os trabalhadores aderirem à pré-reforma. Neste caso destina-se a trabalhadores com mais de 55 anis de idade, em que recebem 80% do valor correspondente à suspensão de contrato de trabalho.

De acordo com a empresa, os trabalhadores que aderirem a este programa continuam a beneficiar o plano de saúde e dos descontos nos pacotes de comunicações- hoje beneficiam de um desconto de 60% sobre o pacote base.

Os trabalhadores que estejam interessados em aderir a este programa poderão candidatar-se até ao próximo dia 4 de fevereiro, no entanto, a empresa lembra que “todas as candidaturas serão analisadas pela direção do seu departamento e recursos humanos”, o que significa que, nem todos os pedidos poderão ser aceites.