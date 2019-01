Armando Vara entregou-se esta quarta-feira no Estabelecimento Prisional de Évora, onde irá cumprir a pena de cinco anos a que foi condenado por três crimes de tráfico de influências no âmbito do processo Face Oculta.



"É um momento difícil", disse aos jornalistas à chegada à cadeia de Évora. “Venho cumprir uma pena que considero extremamente injusta. Sou inocente e não há nenhuma prova que possa dizer o contrário”, acrescentou.

Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara, também descreveu o momento de hoje como "difícil": “Para mim, como advogado, é um momento difícil porque não considero que tenha sido uma decisão justa, é errada sob todos os pontos de vista”.

Relacionados Armando Vara perde condecoração devido a pena de prisão Como vai ser o dia-a-dia de Armando Vara na prisão de Évora Face Oculta. Armando Vara será preso nas próximas horas Juíza dá três dias para Armando Vara se apresentar às autoridades

Recorde-se que Vara tinha até quinta-feira para se entregar. A juíza Marta Carvalho assinou um despacho que determinava que o arguido tinha de se entregar às autoridades num prazo máximo de três dias.

A prisão onde Armando Vara vai cumprir a pena de cinco anos está reservada a membros de forças de segurança, militares e magistrados ou reclusos que necessitem de especial proteção.