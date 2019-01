James Blake (na foto), Erykah Badu, Solange, Rosalia, Interpol e J Balvin são os nomes maiores da edição deste ano. Dos Stereolab a Courtney Barnett, Jarvis Cocker, Nina Kraviz, Modeselektor e Kali Uchis, há um pouco de todos os géneros na edição deste ano.

O brasileiro Jorge Ben Jor assegura o lugar histórico habitual no festival que já foi, por exemplo, de Patti Smith, de Brian Wilson e dos Replacements. A representação nacional cresce este ano com as presenças de Dino D'Santiago, Allen Halloween, Mai Kino, Profjam, Surma, Lena D'Água com Primeira Dama e Banda Xita; e Photonz.

Os bilhetes já estão à venda por 103 euros e "em breve" subirão para os 117. Os bilhetes diários custam 56 euros, aumentando depois para 70. Uma semana antes, arranca o Primavera Sound de Barcelona.

Cartaz (por dias)

6 junho

Solange

Stereolab

Jarvis Cocker introducing Jarv Is

Danny Brown

Peggy Lou

Yaeji

Lizzo

Tommy Cash

Let's Eat Grandma

Mormor

Ama Lou

Christina Rosenvinge

Job Jobse

Nilüfer Yanya

Miya Folick

Allen Halloween

Photonz

Mai Kino

Roza Terenzi

Dino D'Santiago

7 junho

J Balvin

Interpol

James Blake

Courtney Barnett

Mura Masa

Kali Uchis

Liz Phair

Sophie

David August

Sons of Kemet XL

Fucked Up

JPEGMafia

Helena Hauff

Shellac

Aldous Harding

Lisabö

Jambinai

Courtesy

Surma

Men I Trust

Nubya Gacia

Dr. Rubinstein

Profjam

Jasss

8 junho

Erykah Badu

Rosalía

Jorge Ben Jor

Modeselektor (live)

Nina Kraviz

Guided By Voices

Neneh Cherry

Low

Kate Tempest

Big Thief

Joy Orbison

Yves Tumor (full band)

Snail Mail

Lucy Dacus

Tirzah

Boddika

Mykki Blanco

Amyl and the Sniffers

Hop Along

Tomberlin

Viagra Boys

Mad Miran

O Terno

Lena D'Água e Primeira Dama

Jackie