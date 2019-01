A mensagem em questão que tem sido partilhada inúmeras vezes no Facebook nas últimas semanas pede que os utilizadores ‘colem’ o texto no seu mural de forma a garantirem a privacidade de todos os seus conteúdos.

Mensagem original

Não se esqueça do prazo de amanhã!!! Tudo o que você já postou torna-se público a partir de amanhã. Até as mensagens que foram apagadas ou as fotos não permitidas. Não custa nada fazer uma simples cópia e colar, melhor seguro do que desculpa. Não dou ao facebook nem a nenhuma entidade a ele associada a permissão para usar minhas fotos, informações, mensagens ou publicações, tanto do passado como do futuro. Com esta declaração, aviso o facebook que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir, ou tomar qualquer outra ação contra mim com base neste perfil e / ou no seu conteúdo. O conteúdo deste perfil é informação privada e confidencial. A violação da privacidade pode ser punida por lei (Ucc 1-308-1 1 308-103 e o estatuto de Roma). Obs: o facebook agora é uma entidade pública. Todos os membros devem postar uma nota como esta. Se você preferir, você pode copiar e colar esta versão. Se você não publicar uma declaração pelo menos uma vez, vai ser tacitamente permitindo o uso de suas fotos, assim como as informações contidas nas atualizações do status do perfil. Não compartilhe. Copiar e colar

Acontece que este texto não tem qualquer valor legal, e a lei que cita não tem nada a ver com a questão em causa.

De resto, a mensagem que tem sido partilhada nas últimas semanas é exatamente a mesma que correu o Facebook em 2012 e 2015. Já na altura, a companhia de Mark Zuckerberg esclarecia que a mensagem era falsa e inútil, e que toda a informação sobre direitos de autor se encontra na sua declaração de direitos e responsabilidades.