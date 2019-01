Mais de 4.300 cristãos foram mortos no último ano, indicou esta quarta-feira a Organização não Governamental (ONG) Missão Portas Abertas Francesas. Segundo a organização, grande parte dos assassinatos ocorreram na Nigéria.

As conclusões fazem parte do relatório “index 2019”, onde são identificados os “50 países onde os cristãos são mais perseguidos”. Segundo a ONG, este número subiu pelo sexto ano consecutivo e representa um aumento de 40% em comparação com os 3.066 mortos registados nos primeiros 11 meses de 2017.

A ONG refere que na Nigéria, onde se registaram 3.731 mortes, “os cristãos enfrentam uma dupla ameaça”. Em causa está o grupo jihadista Boko Haram e os pastores Fulani.

A organização revela ainda que, no total, 245 milhões de cristãos – católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, pentecostais, cristãos expatriados, convertidos – sofrem perseguição.

Além da Nigéria, estão no topo deste ‘ranking’ a Correia do Norte e ainda o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, o Sudão, a Eritreia, o Iémen, o Irão, a Índia e a Síria.