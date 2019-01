Que ambiente se vive no Reino Unido?

Mariana Ló

A designer portuguesa Mariana Ló, de 26 anos, residente em Londres desde 2013, diz que os imigrantes no Reino Unido estão “mais preocupados que nunca”. A designer, como tantos jovens portugueses, optou por estudar fora, tirou o mestrado no Reino Unido e ficou no país a trabalhar. Mariana diz que não sente uma grande alteração no poder de compra desde o referendo, mas garante que “Londres é, e vai continuar a ser, uma cidade com um custo de vida elevado”. Notou “alguma diferença nos preços de aluguer de casas”, que “têm vindo a aumentar”, mas considera que é uma tendência anterior ao processo do Brexit. No entanto, Mariana acredita que “a grande diferença se vai notar depois da saída”. A designer, assim como o seu círculo de amigos portugueses, já sabe que vai ter que obter documentação para assegurar “os mesmos direitos a trabalhar e a residir” no Reino Unido. Entre os documentos necessários está a autorização de residência permanente, disponível para quem vive pelo menos há cinco anos no Reino Unido. “Muita papelada”, resume Mariana.

A designer garante que, caso a sua permanência no país se torne demasiado complicada, e isso afete o seu estilo de vida, considerará “voltar a Portugal, ou ir para outro país europeu”. Mariana junta-se a tantos outros jovens qualificados, oriundos da União Europeia e a residir no Reino Unido, que consideram escolher um novo lar para viver e trabalhar.

Carlos Barbosa

“Xenofobia sempre houve, independentemente do Brexit”, considera Carlos Barbosa, residente no Reino Unido há mais de 16 anos. Diz que muitos britânicos aceitam plenamente a imigração, mas “uma grande maioria” é contra. Carlos tem 39 anos e é empregado de mesa num dos vários restaurantes de comida portuguesa na capital britânica. “Não vou dizer que não somos bem vindos cá, mas há alguma reticência. Têm a ideia que viemos para tirar-lhes o trabalho. Mas nós fazemos as coisas que eles não querem fazer”, diz.

O empregado de mesa mostra preocupação com “a falta de informação dos portugueses” e entende que as autoridades têm falhado na comunicação. Com o futuro incerto, os receios são grandes “sobretudo para quem tem a vida estabilizada aqui.” Os cafés e restaurantes servem como pontos de encontro da comunidade portuguesa em Londres, que segundo Carlos está a desintegrar-se. “Os portugueses costumava centrar-se numa pequena parte do sul da cidade, com rendas mais baratas”, mas por causa da pressão imobiliária estão “a movimentar-se para fora da cidade”, descreve. Carlos não relaciona a subida de preços com a possível saída do Reino Unido da UE: diz que “os preços já estavam a aumentar” e terão “duplicado nos últimos 16 anos”. O Brexit poderá diminuir a pressão no custo de vida por “diminuir o investimento” e procura, admite. A situação atual é que é difícil. “Os preços estão mesmo exagerados”, desabafa.

Lina Peries

“Muitos [portugueses] que vieram há pouco tempo voltaram” afirma Lina Peries, acrescentando que “as pessoas estão preocupadas com o que irá acontecer”. Lina está em contacto com outros portugueses e incerteza é uma constante nos relatos que lhe chegam. “Senti como todos a desvalorização da libra em relação ao euro”, exemplifica.

Lina Peries foi para o Reino Unido estudar inglês há mais de trinta anos e acabou por se apaixonar e casar. Vive nos arredores de Londres, a sul do Tamisa, e faz parte da gestão no hospital de St George, um dos maiores hospitais universitários do país.

Tal como muitos portugueses no Reino Unido, trabalha no setor da saúde. Os portugueses são parte dos muitos imigrantes que mantêm a funcionar o Sistema Nacional de Saúde britânico.

Já foi informada de que todas as pessoas com nacionalidade portuguesa com mais de cinco anos de residência terão de obter o estatuto permanente. Mas o impacto não será apenas esse: Lina conta que o hospital onde trabalha há 16 anos terá de pagar um custo de 65 libras por cada trabalhador oriundo de países da União Europeia, sob o Plano de Residência da UE. Algo que poderá colocar dificuldades ao Serviço Nacional de Saúde, que já sofreu cortes significativos nos últimos anos sob o governo conservador de Theresa May.

Augusto Nunes

Questionado sobre o aumento da xenofobia após o referendo à saída do Reino Unido da UE, Augusto Nunes, presidente da casa do Benfica de Londres, garante nunca o ter sentido na pele, mas admite que seja uma realidade. “Pessoalmente ainda não senti isso, mas ouço relatos de pessoas que passam por isso”.

Augusto vive no Reino Unido há 31 anos, e é também presidente do clube português A Família, a mais antiga coletividade portuguesa do país.

Apesar do aumento da tensão social e enquanto o Reino Unido se prepara para alterar as suas relações com o Espaço Schengen, Augusto tenta passar a mensagem, enquanto “um dos líderes da comunidade”, de que não vai haver muitas mudanças para quem viva no país há mais de cinco anos. “Poderão pedir a residência permanente”, diz, enquanto os restantes terão de pedir “residência provisória”.

Apesar de estar relativamente tranquilo, Augusto relata um “aumento de 20%” no preço dos bens de primeira necessidade. Quanto à possibilidade de um segundo referendo, Augusto diz que a população encontra-se dividida, com metade da população a querer um segundo referendo, e a outra a pretender “seguir com os resultados do referendo de 2016”. No campo dos prognósticos, Augusto diz que o resultado de um novo referendo seria “uma incógnita”, e a margem de vitória, de qualquer um dos lados, “mínima”.

Raquel Ribeiro

“Sente-se mais pressão para explicar o que fazemos aqui, se temos residência, seja ao entrar no país (na fronteira), seja quando no banco ou noutra instituição se pedem documentos e se apresenta um cartão europeu de Identidade”, diz a jornalista, escritora e professora universitária Raquel Ribeiro sobre a vida no Reino Unido desde que os britânicos decidiram em referendo sair da UE. “Creio, contudo, que foi sempre isto que imigrantes de outras nacionalidades não europeias sentiram no Reino Unido - o escrutínio constante, o terem de se apresentar regularmente para verificação de trabalho, residência, etc., o terem de se registar na polícia e verem muitas vezes os seus direitos negados”, acrescenta a professora da Universidade de Edimburgo, que vive no país há cinco anos. “De certa maneira, os migrantes europeus eram a exceção a este cerco que já está em crescendo desde há uma década, e que vem acompanhado de uma retórica de ódio aos imigrantes que ‘vêm abusar’ do Estado Social britânico”, acrescenta. Raquel Ribeiro acha que as pessoas “estão mal informadas, porque, em geral, os britânicos estiveram sempre muito mal informados sobre a UE”, porque o país “viveu sempre à margem de Schengen, da livre circulação total, à margem do euro, ignorando os mecanismos de decisão de Bruxelas”, diz a professora. “As informações contraditórias e especulativas dos últimos dois anos” só vieram piorar a situação, testemunha.

Pedro Xavier

“Economicamente, o país foi afetado e muito”, afirma Pedro Xavier, comissário para a igualdade na Câmara de Lambeth, referindo-se ao período desde o referendo à saída do Reino Unido da UE. “O valor do imobiliário teve uma redução de 15%, só em Londres” relatou Pedro, colocando o ónus dessa queda no custo das habitações no facto de que “muitas empresas decidiram mudar as suas sedes para outros países da União Europeia”. Apesar desse desaceleramento do mercado imobiliário aliviar um pouco a pressão sobre quem vive na cidade, o comissário considera que possa ter “aumentado o número de desempregados”.

Pedro afirma que se mantém a incerteza, e que a comunidade portuguesa não está bem informada das consequências do Brexit. Diz que a informação prestada pelas autoridades britânicas é “ambigua” no que toca ao “direito dos cidadãos”.

Para além de comissário para a igualdade na Câmara de Lambeth, Pedro exerce também as funções de sargento especial na Scotland Yard. Segundo o português, o Brexit “infelizmente trouxe ao de cima sentimentos xenófobos e racistas”. Alguns britânicos tomaram o Brexit como incentivo a atividade violenta contra minorias. O sargento afirmou que várias comunidades de imigrantes oriundos da UE foram alvo de ataques, em particular a polaca, a segunda maior do Reino Unido.

Cláudia Belchior

"Organizei, na altura do referendo, um grupo de apoio no Facebook, com três mil portugueses” afirmou Claúdia Belchior. “As pessoas estão a ligar-me a toda a hora para perceber o que se está a passar”. O grupo de Cláudia inclui sobretudo “portugueses e brasileiros”, “ligados pela língua”.

No entanto, Claúdia relata que vários portugueses, “que já tinham cidadania”, votaram pela saída do Reino Unido da UE. Alguns terão ido para o grupo “insultar” os restantes e acusá-los de “viver de subsídios”.

Quem vive do subsídio de desemprego “nem recebe 100 libras por semana, não dá para comer nem pagar a renda”, garante Cláudia. “As pessoas falam disso como se fosse uma maravilha”, criticou.

Claúdia tem 45 anos e trabalha na área social, com toxicodependentes e sobreviventes de violência sexual, “os indesejáveis da sociedade”. Afirma que, desde o referendo, “nos refúgios já não aceitam mulheres europeias”, que são consideradas “um peso” para o Estado. Para assistente social, o Brexit é “perder todos os direitos que tinhamos adquirido até aqui”.

Cláudia considera o governo de Theresa May “abertamente hostil à imigração”, e que muita da “xenofobia e racismo que decorre daí”. Refere que essa xenofobia é visível até da parte de “imigrantes de segunda e terceira geração”, como o ministro do Interior, Sajid Javid, de origem paquistanesa, que Claúdia apelida de “extremamente xenófobo”.

Mariana Costa

Mariana Costa regressou a Londres em agosto de 2016, no rescaldo do referendo do Brexit, que polarizou a sociedade britânica. No entanto, garante que não nota um olhar diferente sobre quem vem de fora. “Na capital sempre estiveram habituados a estrangeiros”, refere. Diz que é “uma cidade cosmopolita”, apesar da ocasional “expressão de desagrado”. No entanto, acredita que a diferente abordagem à imigração, após o referendo, se sinta bastante “fora de Londres”.

Mariana tem 29 anos, é especializada em museus e trabalha também como guia turística. Considera que “o custo de vida aumentou, mas o aumento foi em toda a União Europeia”. No entanto, notou uma pressão maior causada pela afluência à capital: “Tem muita gente a vir para Londres”.

Apesar da atração que o Reino Unido ainda mantém para muitos jovens europeus, Mariana afirma que os jovens britânicos não estão satisfeitos. Estão “preocupados com o futuro”, que parece incerto, seja qual for a forma de saída da União Europeia. Segundo a especialista em museus, muitos jovens com quem se tem cruzado pedem um segundo referendo e consideram que o resultado deste “seria definitivamente ficar na União Europeia”. Esta revolta da juventude de que Mariana fala não é de estranhar. As sondagens indicam que mais de 70% dos jovens britânicos entre 18 e 24 anos votaram para que o Reino Unido permanecesse na UE.