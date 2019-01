Uma BELLA notícia

Num tempo em que as relações entre a União Europeia e o Brasil vivem momentos turbulentos, na gestão difícil de uma eleição de um presidente brasileiro que, tendo sido democrática, abriu portas para práticas que deixam muitas incertezas quanto à salvaguarda do respeito pelos valores basilares do Estado de direito, a notícia de que entrou em vigor o contrato para a construção de um cabo de fibra ótica que vai atravessar o oceano Atlântico e que ligará a União Europeia e a América Latina, através de uma ligação entre o Brasil e Portugal, merece ser saudada e sublinhada.

A nova autoestrada digital permitirá uma conectividade de banda larga de alta velocidade entre os dois continentes, aproximando os povos, as empresas e os centros de conhecimento e facilitando partilhas económicas, culturais e científicas.

Este projeto, que se prevê estar concluído em 2020, foi tornado possível por uma parceria entre investidores privados e um consórcio, que dá corpo a uma parceria internacional de redes de investigação e educação, designado por consórcio BELLA (Building the Europe Link to Latin America), cujo principal investidor é a Comissão Europeia, com um contributo estimado de 26,5 milhões de euros, a que se juntou também, do lado latino-americano do consórcio, um financiamento agregado de 27,2 milhões de euros.

O consórcio BELLA, promotor do projeto, integra a rede europeia de investigação e educação (GEANT), a rede regional latino-americana (RedCLARA) e ainda as redes nacionais do Brasil, Chile, Colômbia, Equador, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, e atribuiu a construção do novo cabo submarino de fibra ótica ao consórcio privado Ellalink.

Desde que iniciei o meu mandato no Parlamento Europeu, em particular na minha qualidade de membro efetivo da Comissão de Indústria, Investigação e Energia e vice-presidente da Delegação para as Relações UE-Brasil, tenho-me batido por este projeto. Agora que ele se aproxima da chegada a bom porto, através do esforço conjugado de muitos atores políticos, económicos e técnicos dos dois lados do Atlântico, é de inteira justiça destacar o trabalho empenhado e fundamental do comissário Carlos Moedas.

É muito significativo no plano simbólico e também no plano político e económico que, num momento em que os Estados Unidos da América se afadigam, sob a pressão populista de Donald Trump, a construir um muro de betão que os separe da América Latina, a União Europeia aposte numa ligação direta a 100 GBps que vai promover uma nova geração de oportunidades de desenvolvimento científico, inovação partilhada, trocas comerciais, interação cultural e proximidade estratégica.

Vivemos um tempo de confronto entre construtores de pontes e construtores de muros. De quem vencer esta batalha política, económica e cultural dependem a matriz ética e os valores partilhados na nova globalização tecnologicamente acelerada. A nova ponte digital entre a UE e a América Latina é também uma autoestrada para a paz, a cooperação e a compreensão entre os povos.

Eurodeputado do PS