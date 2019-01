"Não sou maçom, não tenho nenhuma ligação à maçonaria. Essa associação que se quer fazer para ver se me criam problemas de afirmação política é um exercício lamentável", afirmou Montenegro na CMTV.

O social-democrata acusa a atual direção de Rui Rio de distribuir lugares a troco de apoios no conselho nacional extraordinário que vota a moção de confiança, no Porto, esta quinta-feira à tarde.

O desafiador do atual líder do PSD, falou também sobre os apoiantes de Rio, Mota Amaral foi um deles, que querem votação de braço no ar na moção de confiança, lamentando tal pedido. Para Montenegro, o recurso a este método seria "sovietizar o PSD".

Montenegro fez ainda questão de sublinhar: “Não andei a fazer convites a ninguém nem vou fazer convites a ninguém. Sei que isso tem acontecido”. O social-democrata apontou assim o dedo à direção de Rui Rio.

Questionado sobre qual seria um mau resultado, o antigo líder parlamentar afirmou que "20% seria ultra-humilhante".