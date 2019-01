Se querem ir, faltem ao parlamento

Quando parte da crítica interna a Montenegro tem sido o timing em ano eleitoral, apelar à falta ao parlamento (com todas as polémicas que tem havido em torno da assiduidade na AR) é um sinal contraditório

“Compreendo a angústia de alguns senhores deputados por terem de faltar ao trabalho parlamentar uma tarde. Os deputados podem faltar e devem usar essas faltas. É uma falta perfeitamente justificada, uma vez que se trata de evidente trabalho político. Já marcar uma reunião para acabar às cinco ou seis da manhã – quando os [militantes do PSD] que são trabalhadores por conta de outrem, no dia seguinte, têm de trabalhar de manhã – seria menos compreensível”, declarou ontem Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD, não reconhecendo inconveniente no facto de a sessão extraordinária onde será votada a moção de confiança à direção de Rio ter sido marcada para quinta-feira às 17h, no Porto, tarde de plenário na AR em Lisboa. Decisão ponderada, estratégia ou teimosia (as opiniões dividem-se), não tem como soar bem. Quando parte da crítica interna a Montenegro tem sido o timing em ano eleitoral, apelar à falta ao parlamento (com todas as polémicas que tem havido em torno da assiduidade na AR) é um sinal contraditório. Num país onde a abstenção tem aumentado e o afastamento dos partidos é uma das causas apontadas, que imagem passa um partido que, na gestão de uma crise interna, diz que é legítimo sobrepô-la à vida do país, no caso a um plenário que já estava marcado e onde vão ser debatidos projetos de resolução para acautelar o Brexit (PSD e CDS) ou as propostas de legalização da canábis do BE e do PAN? Ao lembrar aos deputados que podem meter falta justificada – Negrão deu a mesma resposta – a cúpula do partido não parece estar incomodada por assumir que há momentos em que a vida interna do partido pode falar mais alto – e dizer ao país que esses momentos entram no “trabalho político” que justifica faltas no parlamento. Se exigir uma noitada aos militantes seria problemático, podia ter-se equacionado o fim de semana ou, pelo menos, justificado ao país (e não só aos deputados angustiados) por que motivo se tornou incontornável marcar uma reunião em cima de um plenário.