Esta terça-feira, depois da votação do acordo para o Brexit, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que espera que o Reino Unido possa ainda encontrar soluções para uma saída em acordo com a União Europeia.

Além disso, o chefe de Estado tranquilizou todos os cidadãos portugueses, garantindo que Portugal fará tudo para que os seus direitos sejam salvaguardados.

A posição do Presidente da República foi publicada numa nota no portal da Presidência da República na internet. "Esperando ainda que o Reino Unido possa encontrar soluções para uma saída em acordo com a União Europeia, o Presidente da República dirige-se aos compatriotas portugueses residentes no Reino Unido e aos cidadãos britânicos residentes em Portugal, para lhes garantir que, no que dele e das autoridades portuguesas depender, tudo será feito para que os seus direitos e expectativas sejam salvaguardados em ambos os países", pode ler-se na mensagem do governante português.