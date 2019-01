O FC Porto garantiu esta noite o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal após vitória por 2-1 sobre o Leixões.

Herrera inaugurou o marcador aos 11 minutos, mas Zé Paulo restabeleceu a igualdade no dérbi aos 78'.

Já no último suspiro do prolongamento, Hernâni conseguiu garantir a vitória do dragão, com um golo aos 118 minutos.

Na meia-final da prova, os comandados de Sérgio Conceição vão enfrentar o SC Braga, que esta tarde bateu (2-1) o Aves, atual detentor do troféu.