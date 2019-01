Para reduzir possiveis danos que possam vir a ser causados pelo Brexit, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, revelou esta terça-feira que o governo decidiu preparar uma campanha de promoção do turismo especialmente dirigida aos turistas britânicos.

Em declarações aos jornalistas, a responsável afirmou que "neste momento está a ser desenvolvido e preparado um projeto para se apresentado no Reino Unido, para se implementada uma campanha, muito brevemente, para procurar minimizar o impacto que os vários cenários do Brexit possam ter em Portugal".

O executivo tem estado a analisar eventuais cenários provocados pelo Brexite no turismo português, afirmou, acrescentando que está a ser desenvolvido um trabalho "com operadores e companhias aéreas, no sentido de garantir a competitividade do destino Portugal".

Além desta campanha, o governo tem "passado a mensagem" de que somos "um país que continuará a tratar sempre os turistas britânicos como sempre tratou até agora", admitiu, dizendo que neste momento é necessário estar vigilante e "acompanhar permanentemente a situação, porque é o nosso principal mercado emissor, que em termos de hospedes quer em dormidas".