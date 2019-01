No ano passado, foram produzidos mais de 294 mil veículos automóveis, o que se refletiu no melhor ano de sempre para a história da indústria automóvel, mais 67,7% que em 2017.

De acordo com o comunicado enviado às redações pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a produção deste ano aumento em mais de 21 mil unidades, registando um total de mais de 273 mil carros vendidos, alguns destes produzidos em Portugal.

"Em Dezembro de 2018 foram produzidos em Portugal 21.309 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo sido verificado um crescimento de 39,2 por cento", destacou a associação.

Quanto aos ligeiros de passageiros, foram produzidos mais 85,2% face a 2017, um total de 234,151 unidades. Quando comparado com o período homólogo, apenas a produção de veículos pesados sofreu uma queda, -15,4%, com mais de 5 mil produzidos.

"A informação estatística relativa ao ano de 2018 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", adianta a ACAP que explica que a Alemanha continua no topo dos exportadores, com 21,4% da produção, seguindo-lhe a França com 15,4%, Itália com 12,2% e o Reino Unido com 10,7%.

"Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (2,7%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal", concluiu a associação.