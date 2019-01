Jeremy Corbyn apresentou esta terça-feira, depois de o parlamento britânico ter chumbado o acordo do Brexit, uma moção de censura ao governo de Theresa May.

A moção será debatida amanhã.

Durante o seu discurso, Corbyn afirmou que esta foi a “maior derrota de um governo desde a década de 1920”. O líder do Partido Trabalhista defendeu que esta moção servirá para os deputados expressarem as suas opiniões em relação à “incompetência” do governo de May.

Recorde-se que o parlamento britânico chumbou esta terça-feira o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, com 202 votos a favor e 432 contra.

. @jeremycorbyn has tabled a no confidence motion in the Government after their historic defeat on Theresa May’s deal. The Government have confirmed that this will be debated and voted upon tomorrow. pic.twitter.com/c1hdmLuKrB