A Altice Portugal, pela terceira vez consecutiva, volta a ser parceira tecnológica e patrocinadora oficial da Smart Cities Tour, iniciativa organizada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através da secção cidades inteligentes. A Smart Cities Tour 2019 arranca esta quarta-feira em Faro sob o tema “Economia e Inovação Tecnológica”. A ideia é simples: debater os novos desafios das cidades e dar a conhecer as soluções que vão permitir melhorar a qualidade de vida das pessoas criando cidades mais modernas, eficientes e sustentáveis.

"As cidades são uma das formas de organização mais resiliente e bem-sucedida e traduzem um indício relevante do desenvolvimento socioeconómico dos países. A aplicação estratégica da tecnologia às cidades e aos municípios permitiu a interiorização de um dos conceitos mais impactantes da atualidade – as Smart Cities – no âmbito do qual a Altice Portugal é parceiro de referência", lembra a operadora.

Esta nova edição conta, mais uma vez, com as soluções e projetos da Altice Labs - ativo chave na capacidade de inovação e de desenvolvimento de soluções e plataformas de acordo com as necessidades da tipologia das cidades - e PT Empresas. Para operadora, atuar ao nível das Smart Cities “é colocar a tecnologia ao serviço das pessoas; é defender o meio ambiente; é agilizar o dia-a-dia das pessoas, das famílias e das empresas, através da introdução de qualidade de vida; é contribuir para reduzir significativamente a despesa pública; é fomentar o prestígio do país e permitir que o mesmo se torne cada vez mais apetecível para atrair investimento estrangeiro” .

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “A liderança da Altice Portugal está aliás traduzida numa das condições sine qua non de enraizamento das Smart Cities: a infraestrutura. Neste sentido, a parceria criada no âmbito da Smart Cities Tour permite a criação de ligações entre parceiros, promotores, expositores, autarcas e sociedade civil, que vêm consolidar um verdadeiro ecossistema que nos permite continuar a apoiar as cidades e as regiões inteligentes. É um evento de futuro e para o futuro; um evento que posiciona a Altice Portugal na liderança da revolução”.

Face ao papel da Altice Labs no panorama das Cidades Inteligentes e nomeadamente na presença neste tipo de iniciativas, o seu Diretor-Geral, Alcino Lavrador, destaca: “A Altice Labs tem vindo a desenvolver projetos, modelos, plataformas e produtos para melhorar a mobilidade e a eficiência das cidades e empresas e o dia-a-dia das pessoas. A Altice Labs surge como um grande laboratório de inovação tecnológica ao serviço do país e do mundo através da disponibilização de soluções, serviços e produtos inovadores, com capacidade para apoiar de forma sustentada a criação e o desenvolvimento da inteligência urbana ”.

O Tour segue para Aveiro, Lisboa, Vila Real, Setúbal, Ponta Delgada e Funchal. A Tour termina com a Cimeira dos Autarcas a realizar no evento Portugal Smart Cities Summit, nos dias 21 a 23 de maio, na FIL, em Lisboa.