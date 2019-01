Para muitos, criar uma família é sinónimo de bebés mas também de animais de estimação. É normal que surjam alguns medos em relação ao convívio entre as crianças e os companheiros de quatro patas, mas são vários os estudos que mostram que esta relação pode ser muito saudável para os seus filhos.

Mas, afinal, qual a melhor raça para quem tem bebés em casa? O site Family Minded , dedicado às crianças e à vida familiar, fez uma lista com as raças que são mais ‘baby friendly’ . Cada cão tem a sua personalidade, avisa o site. Mas, de uma forma geral, estes são os cães que têm mais paciência, que assumem um maior instinto protetor e que mais gostam de brincar com os miúdos.

Golden Retriever – São muito carinhosos e pacientes;

Beagle – Adoram brincar e adaptam-se facilmente à sua ‘matilha’

Collie – Têm muita energia e gostam muito de ajudar

Bulldog – Ficam horas a brincar com os miúdos

Terra-nova – Adoram brincar e dar mimos tanto aos mais novos como aos mais velhos

Poodle – Têm muita energia e não espalham muito pelo, o que é bom por causa das alergias...

Labrador – Tal como os Golden Retriever, são considerados os cães de família por excelência

Pitbull – São muito leais e defendem os seus donos, mas, ao mesmo tempo, são muito meigos

Pug – Gostam muito de se aninhar junto dos miúdos

Boxer – Adoram estar com seres humanos e brincar com eles

Mastim inglês – Podem parecer gigantescos e intimidantes, mas são muitos amorosos com os seus donos

Dálmata – Há 101 razões para ter um dálmata em casa. Uma delas é o facto de ser muito amigo da sua família

Bichon Frisé – Adaptam-se facilmente a novas condições... Como a chegada de um bebé

Pastor australiano – São muito protetores

Bull Terrier – Gostam de brincar e dar mimos aos mais novos

Braco húngaro de pelo curto – Têm muita energia e, por isso, são os melhores companheiros para brincadeiras

Setter irlandês – São muito brincalhões

Cavalier King Charles Spaniel – São dos cães mais adorados pelos miúdos

Basset Hound – Não há cão mais paciente e calmo...

Boston Terrier – A palavra de ordem é brincar, brincar, brincar.

Chow Chow – Adoram brincar e sentirem-se membros da ‘matilha’

Airedale Terrier – São muito fáceis de treinar

Cão de Santo Humberto – São muito protetores

Bichon bolonhês – Afetuosos e pacientes são os seus nomes do meio

Corgi – Por alguma razão a rainha Isabel II os escolheu para serem os seus companheiros de quatro patas...

Galgo afegão – São muito leais aos seus donos

Foxhound americano – São calmos e deixam-se ir nas brincadeiras dos mais novos com facilidade

Cão de crista chinês – Gostam muito de socializar com a família

Terrier escocês – Protegem muito a união familiar

Mastim tibetano – Muito carinhosos e calmos

Weimaraner – Têm muita energia e adoram brincar com os mais novos

Whippet – Outro cão cheio de energia para brincar com os miúdos

Rottweiler – Têm má fama, mas a verdade é que são muito leais, protetores e amistosos

Bichon havanês – Companheirismo é o seu apelido