Melhor estreia era (quase) impossível: no primeiro jogo no banco do Al Nassr, Rui Vitória conseguiu uma goleada. Os 5-0 ao Al-Ansar, equipa do segundo escalão, valeram também o apuramento para os oitavos de final da Taça da Arábia Saudita.

O internacional marroquino Hamdallah, com quatro golos, foi a figura do jogo: bisou aos cinco e sete minutos e depois aos 84' e 86'. Pelo meio (74'), o internacional brasileiro Giuliano assinou o 3-0 para o atual vice-líder do campeonato saudita - a três pontos do Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, que só entra em ação esta quarta-feira, visitando o recinto do Hajer. Já o Al-Taawon, de Pedro Emanuel, joga apenas na sexta-feira, recebendo o Al Nahda.

Pior sorte teve o Ohod, treinado por Paulo Alves, que perdeu por 2-0 na deslocação ao terreno do Al-Taqadom, ficando assim fora da prova.