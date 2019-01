Tem até 25 de fevereiro para validar faturas pendentes no portal e-Fatura. São essas as despesas que o Fisco vai ter em conta quando entregar a declaração de IRS referente aos rendimentos obtidos no ano passado. Por isso, já sabe: não fazer a correta confirmação das faturas pode-lhe custar centenas de euros em deduções e arrisca-se a não receber qualquer devolução.

O que fazer? Deve associar cada despesa ao respetivo setor, para beneficiar com deduções na saúde, educação, habitação, lares, além das despesas gerais familiares, que assumem a designação “outros”. Além disso, pode reaver parte do IVA suportado em despesas com passes de transportes públicos, alojamento e restauração, oficinas de automóveis e motociclos, cabeleireiros, institutos de beleza e ainda veterinários.

Mas não se esqueça que os prestadores de serviços têm até ao dia 25 do mês seguinte para lançar as faturas, pelo que será normal não encontrar uma fatura emitida este mês. Só a partir daquela data poderá considerar que o recibo não foi devidamente lançada no portal e proceder, por si próprio, a esse registo. Para isso, procure o menu “registar facturas”.