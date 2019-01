É oficial, Idrissa Doumbia é o novo jogador do Sporting.

Os leões confirmaram esta quarta-feira, através de comunicado, ter chegado a acordo com os russos do FC Akhmat Grozny para a contratação do médio costa marfinense.

De acordo com o emblema de Alvalade, o médio defensivo de 20 anos assinou um contrato válido até final da temporada 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Apesar de não ter sido revelado o valor, estima-se que a operação tenha custado aos leões 2,5 milhões de euros.