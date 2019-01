Esta terça-feira, os sindicatos da Frente Comum da Administração Pública marcaram uma greve nacional para o dia 15 de fevereiro, anunciou Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, após a realização de um plenário em Lisboa.

“Foi decidido marcar um dia de greve nacional para 15 de fevereiro para dar resposta à falta de propostas do Governo sobre os aumentos salariais na função pública”, disse a responsável em declarações aos jornalistas do final do plenário.

Ana Avoila referiu ainda que a “greve é sempre um último recurso” naquela que é a luta dos trabalhadores, acrescentando que espera “que o Governo tome nota disso”.