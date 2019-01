É mais um capítulo no feudo entre Enes Kanter e o regime turco liderado por Erdogan. As autoridades turcas pediram à Interpol que lance um alerta vermelho para avisar os países membros de que há um mandado de detenção em vigor desde 2017 para o poste dos New York Knicks, acusado de ligação ao grupo "terrorista" que tentou o golpe de estado na Turquia em 2016.

De acordo com a agência de notícias estatal Anadolu, as autoridades turcas requerem ainda a extradição de Kanter, crítico assumido do presidente da Turquia: ainda recentemente disse que não iria com os Knicks a Londres por receio de ser assassinado por espiões do regime turco.

O passaporte turco de Enes Kanter foi revogado em 2017, na mesma altura em que foi emitido o mandado internacional para a sua detenção. Em dezembro desse ano, de resto, foi formalmente acusado de "injúrias ao presidente" da Turquia, incorrendo em pena de prisão de um a quatro anos.