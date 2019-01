É o fim de uma era: Petr Cech, lendário guarda-redes checo, anunciou o adeus aos relvados no final desta temporada. Atualmente suplente do alemão Bernd Leno no Arsenal, Cech faz 37 anos em maio, altura em que completa 20 épocas como profissional - 15 das quais na Premier League - e garantiu sentir ser este o momento certo para encerrar a carreira.

"Com 15 anos de Premier League, e tendo em conta que conquistei todos os títulos possíveis, sinto ter alcançado tudo aquilo que tinha para alcançar. Vou continuar a trabalhar afincadamente no Arsenal, na esperança de conquistar mais um troféu esta época, e depois vou, ansiosamente, encarar aquilo que a vida me reserva fora dos campos", escreveu Cech nas redes sociais.

Formado no Viktoria Plzen, Petr Cech começou a carreira profissional no Chmel Bisany, em 1999. Mudou-se para o Sparta de Praga em 2001/02 e na época seguinte transferiu-se para o Rennes, de França. Em 2004/05 chegou ao Chelsea, com José Mourinho ao leme, iniciando aí uma passagem de 11 anos pelos blues, onde conquistou tudo o que havia para conquistar a nível de clubes: quatro campeonatos, quatro Taças, três Taças da Liga, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa. No verão de 2015, após perder a titularidade para Courtois, assinou pelo Arsenal, por quem venceu entretanto mais uma Taça e duas Supertaças.

No seu palmarés tem ainda um campeonato da Europa de sub-21, vencido com a seleção da República Checa, por quem somou 124 internacionalizações A. Participou em quatro Europeus (2004, 2008, 2012 e 2016) e um Mundial (2006).