Cerca de duas dezenas de adeptos do Celta de Vigo, equipa orientada pelo português Miguel Cardoso, entraram esta terça-feira nas instalações do clube da Galiza para pedir explicações ao plantel pelos maus resultados averbados nas últimas semanas, na sequência da derrota por 4-2 frente ao aflito Rayo Vallecano - o Celta já não ganha há cinco jogos e ocupa a 17.ª posição na liga espanhola, apenas dois pontos acima da zona de despromoção (e do próprio Rayo).

De acordo com a agência espanhola EFE, o diretor de segurança do Celta recusou o pedido dos cerca de 20 adeptos para uma conversa com os capitães, mas o grupo acabou por se conseguir aproximar do local onde a equipa estava a treinar e gritou frases como "não se mancha o emblema", "queremos um pouco mais de atitude" ou "é preciso ter coragem".

Ao início da tarde, pelo menos uma boa notícia para o antigo treinador do Rio Ave: o Celta garantiu o empréstimo de Riza Durmisi, defesa-esquerdo internacional dinamarquês que havia assinado pela Lazio no início da temporada. Os italianos, refira-se, pagaram sete milhões de euros ao Betis pelo jogador de 25 anos, que em Roma fez apenas nove partidas.