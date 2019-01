Julen caiu num poço em Málaga, Espanha, no passado domingo e há mais de 45 horas que estão a decorrer as operações de resgate.

No entanto, os pais do bebé não estão satisfeitos com a forma como as autoridades estão a realizar as buscas e afirmam que estas “não estão a fazer nada”.

"Muitos tweets de apoio, muitos votos, mas meios nenhuns. Sabem o que é esperar 30 horas para que tirem o teu filho de um poço?", disse o pai da criança à imprensa internacional.

Também o autarca de Totalán, Miguel Ángel Escaño, criticou as operações de resgate das autoridades, adiantando que estas estão a ser realizadas de “improviso”. "Cada minuto que passa é um minuto perdido", disse.

Recorde-se que a criança caiu num poço com mais de 100 metros de profundidade ecerca de 25 centímetros de diâmetro.