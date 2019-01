Uma torrente de elogios de fazer inveja ao Douro no tempo em que era considerado indomável por entre as escarpas. E, convenhamos, havia motivos para isso. O Leixões fora às Antas bater o FC Porto por 2-0 e conquistara a Taça de Portugal. Quem lá esteve jamais esquecerá. Dia 9 de julho de 1961. De cada vez que as duas equipas se defrontam, como hoje acontece, numa eliminatória da Taça, essa tarde é recordada.

Um mar de gente a vermelho-e-branco e a azul-e-branco. Uma festa nortenha, bairrista como não poderia deixar de ser. Tão bairrista que a final foi mudada do Estádio Nacional para as Antas. Matosinhenses e portistas queriam ficar perto de casa, embora mais estes do que aqueles, claro está. O chefe do Estado não faltou: Américo de Deus Rodrigues Thomaz, no seu traje de almirante.

“Hoje são tripas contra sardinhas”, dizia um indivíduo brincalhão, exibindo o seu bilhete.

Uma tarde de pilhérias: quando Rosas defendeu em voo acrobático um remate de Carlos Duarte, outro moinante saiu--se a propósito: “É de terra de pescadores! Um salto de peixe!”

Rosas, 25 anos, natural de Matosinhos. Naquele Leixões para a História eram quase todos: Santana, Ventura, Raul, Jacinto, Oliveira e Gomes. Sobravam o brasileiro Osvaldo Silva, o macaense Pacheco, o Silva, que era da Lixa, e o Medeiros, que era vizinho do lado, de Leça da Palmeira.

Osvaldo Silva, que viria três anos mais tarde a ganhar a Taça das Taças pelo Sporting, criou mistério: não entrou para a segunda parte com os companheiros. O Leixões deu de avanço durante dez minutos. Depois lá entrou Osvaldo. Problemas de intestinos, comentou-se por entre o público. Ou seria matreirice tática?

Ao intervalo estava zero a zero.

Ventura e Silva, no meio-campo leixonense, controlaram a segunda parte. Vinte e dois e vinte e cinco minutos: Osvaldo Silva e Oliveira. Dois golos que valeram a vitória. A Acúrsio coube a tarefa de ir buscar a bola dentro da baliza. Não valia a pena reclamar. Noé fez o que pôde, mas Ivan, Hernâni e Serafim pareciam andar por ali como fantasmas desgarrados, sem pingo de criatividade.

Apito final do árbitro Décio Freitas e o povo transbordou para o relvado à caça de recordações: camisolas, meias, calções, fosse o que fosse.

Filpo Núñez, o treinador argentino responsável pela proeza, era um pândego. Sorria, coçando a barriga proeminente.

Raul, o capitão, subiu à tribuna, impante, para erguer a taça. Virgílio, capitão do outro lado, foi com ele, para as medalhas dos vencidos. Soltou um lamento: “Para isto, mais valia termos jogado em Lisboa...” Estreitaram-se num abraço camarada e desportivo.

Prémio para cada jogador de Matosinhos: 2 contos e 700! Além disso, cabia--lhes serem os primeiros portugueses a disputarem a recém-criada Taça dos vencedores de Taças.

O empresário Rocha de Brito, um portista doente, não se deixou ficar: prometeu oferecer uma taça aos vencidos. Dito e feito!