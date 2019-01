O Hospital Egas Moniz, em Lisboa, está a ver-se obrigado a reagendar os exames realizados no Serviço de Gastrenterologia depois de ter desaparecido material hospitalar, como endoscópios, nesta unidade.

O caso já foi comunicado ao Ministério Público (MP) e, em resposta à agência Lusa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) refere que este mesmo plano para "recuperação de agenda" nos exames está a ser elaborado pelo Serviço de Gastrenterologia.

O furto ocorreu, segundo o CHLO, entre as 12h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira e, assim que o desaparecimento do material foi detetado, o hospital comunicou o roubo às autoridades. "Foi igualmente comunicado ao Ministério Público e aberto inquérito interno", indicou o CHLO à Lusa.

O Correio da Manhã escreve, na edição desta terça-feira, que foram roubados equipamentos que servem para realizar endoscopias e colonoscopias no valor de 300 mil euros.

Os equipamentos estavam "numa unidade de Endoscopia, no edifício de Ambulatório do Hospital Egas Moniz que tem acesso restrito por portas com código e guardados em armários também com códigos de acesso", explicou o CHLO.

Na nota enviada à Lusa, o CHLO refere ainda que a realização deste tipo de exames envolve médicos, enfermeiros e auxiliares.