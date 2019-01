A Savannah Resources disse que o projeto da mina de lítio em Boticas tconta com um investimento previsto de 500 milhões de euros e que o recurso potencial dará para produzir baterias para 250 a 500 mil carros/ano.

De acordo com David Archer, presidente executivo da empresa, “o objetivo principal é o desenvolvimento de uma operação mineira que se enquadre nos objetivos de desenvolvimento regional e nacional dentro de uma ótica de sustentabilidade e de acordo com as melhores práticas ambientais, sociais e económicas e que, simultaneamente, permita colocar Portugal na cadeia de valor do desenvolvimento da indústria das baterias para os veículos elétricos”, salientou à Lusa.

O projeto prevê a criação, de forma direta, de cerca de 300 postos de trabalho a longo prazo, repartidos pelas áreas técnicas, administrativas e de suporte. Já durante a fase de construção, está previsto a criação de um número idêntico de empregos a curto prazo” e ainda mais “500 a 600” postos de trabalho indiretos.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, está contra este projeto por considerar que “não estão salvaguardados” os interesses da população.

O autarca diz também que a concretização do projeto implica a alteração da paisagem, criará muito ruído e vibrações, com os trabalhos das máquinas e veículos, e terá consequências a nível da poluição do ar, solo e das águas, lembrando que a área de concessão se situa em área de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Agrícola Ecológica Nacional.