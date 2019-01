Meghan Markle desvendou o segredo sobre a data prevista para o nascimento do primeiro filho. Depois do palácio de Kensington ter anunciado que o bebé iria nascer na primavera, a duquesa de Sussex avançou que as previsões apontam para abril.

Durante o primeiro evento oficial do ano, a ex-atriz, acompanhada pelo príncipe Harry, falou com algumas das pessoas presentes em Birkenhead, perto de Liverpool, a quem terá contado que estava de seis meses de gravidez.

"Perguntámos-lhe como estava a correr a gravidez e ela disse que tinha seis meses e tocou na sua barriga", contou Carla Gandy à revista People, uma das pessoas que estava no público e com quem Meghan Markle falou.