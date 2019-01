A paralisação parcial do governo norte-americano chegou à Casa Branca, mais precisamente às suas cozinhas. Confrontado sem cozinheiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu encomendar menus McDonalds, Burger King, pizzas e Wendys para os funcionários do seu gabinete.

O gosto de Trump por comida fast food é bem conhecido e, no meio do confronto com os democratas por causa do muro na fronteira com o México, decidiu recorrer a essas cadeias alimentares. A comida foi servida em bandejas de prata, dando-lhe um toque especial.

A equipa de futebol norte-americano Clemson, que se reuniu com Trump, estava na Casa Branca quando a comida chegou para lhe ser servida. "Mandámos vir fast food americana. Paga por mim. Muitos hambúrgueres, muitas pizzas, acho que eles vão gostar mais do que qualquer outra coisa que pudéssemos dar", disse Trump. Ao todo, segundo o chefe de Estado, foram encomendados mil hambúrgueres, não faltando nem pizzas nem nuggets. "Temos pessoas muito grandes que gostam de comer, por isso acho que nos vamos divertir".

A paralisação do governo já dura há mais de três semanas, com mais de 800 mil funcionários federais a ficarem em casa ou a trabalharem sem receberem os salários ou poderem folgar.