Foi encontrado morto mais um lince-ibérico. A fêmea Opala, libertada em março do último ano, foi encontrada sem vida e em adiantado estado de composição em Mértola.

Nascida em 2017 no Centro de Reprodução de La Olivilla, na Andaluzia, em Espanha, Opala foi libertada no núcleo populacional de lince-ibérico do Vale do Guadiana. O animal tinha sido detetado pela última vez em setembro de 2018 e aparentava ter estabelecido um território na zona onde agora foi encontrada.

Segundo a TSF, a GNR está a investigar as causas da morte.

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, citado pela mesma estação de rádio, o Vale do Guadiana tem 11 fêmeas territoriais reprodutoras e 45 crias já nascidas na natureza.

Recorde-se que no final do último mês de dezembro um lince ibérico foi encontrado morto depois de ter sido alvejado por um caçador em Córdoba, Espanha.