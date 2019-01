Testemunhos dão conta de explosões e vários disparos perto de um hotel em Nairobi, no Quénia.

De acordo com a BBC, que cita a imprensa local, as imagens mostram fumo a sair do complexo que inclui o hotel Dusit e vários escritórios.

“Estamos a ser atacados”, disse uma pessoa que se encontrava dentro do complexo à agência Reuters.

O ataque já foi reivindicado pelo grupo islâmico al-Shabab. O anúncio do grupo terrorista, revelam os meios internacionais, foi feito via rádio.

Testemunhas no local afirmam que viram quatro homens armados no complexo.

Ainda não é conhecido o número de vítimas.