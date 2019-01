Lisboa. Administração do CHULN pede esclarecimentos sobre proibição de voos no heliporto do Santa Maria

Dreamstime Jornal i 15/01/2019 13:20

Em causa está uma notícia avançada hoje pelo Jornal de Notícias que dá conta de que um terço dos heliportos hospitalares, como o de Santa Maria, está impedido de receber voos noturnos de emergência médica