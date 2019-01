Hugo Soares, um dos maiores apoiantes de Luís Montenegro, na defesa de eleições diretas no PSD, assegurou esta terça-feira, à TSF, que "sairá pelo seu próprio pé", caso o antigo líder parlamentar social-democrata perca o combate contra Rui Rio. Na base desta garantia está a crítica do atual presidente do PSD aos apoiantes de Montenegro que pretendem manter os lugares de deputados.

"Estou muito à vontade para dizer que o Dr. Rui Rio não tem que fazer de mim nenhum Cristo da política portuguesa. Sairei pelo meu próprio pé das listas, não sendo candidato novamente. Isso não me prende nada à questão essencial, que é a de um PSD mais forte, um PSD que traga uma nova esperança, para que os portugueses possam ver-nos como uma alternativa ao Governo", declarou Hugo Soares numa entrevista à TSF, lembrando a Rui Rio que a elaboração das listas para as legislativas e as europeias obedecem a regras. "As listas de candidatura às eleições europeias e às legislativas têm sempre uma intervenção das concelhias e das distritais", recordou Hugo Soares, insistindo que o PSD se "tornou irrelevante" e que Luís Montenegro "pode ganhar a António Costa".

Por fim, Hugo Soares considerou ainda "um total desrespeito" pelos deputados a escolha da hora para o Conselho Nacional. O órgão máximo entre congressos está marcado para esta quinta-feira, às 17 horas, sendo que vários deputados subscreveram um e-mail do parlamentar Ulisses Pereira a solicitar a intervenção do líder parlamentar, Fernando Negrão, para ser alterada a hora do encontro junto do presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto. O caso promete fazer correr muita tinta, até porque Paulo Mota Pinto já fez saber, também na TSF, que a hora escolhida permite que todos possam falar, com o "menor número de restrições temporais possíveis".

O Conselho Nacional do PSD servirá para debater e votar uma moção de confiança à comissão política de Rui Rio, sendo certo que o líder do partido já afastou qualquer intenção de aceitar ou convocar eleições diretas internas. Agora, a decisão está do lado dos cerca de 130 conselheiros do partido.