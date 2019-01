Um jovem, com cerca de 20 anos, foi agredido, no Porto, por um segurança com um pontapé na cabeça que o deixou inconsciente.

O caso ocorreu na madrugada de domingo passado, junto à saída das traseiras do bar Porto Tónico, na baixa da cidade do Porto, segundo o Correio da Manhã.

O jovem ter-se-ia envolvido em confrontos com outra pessoa no interior do bar, o que levou à expulsão de ambos.

Já cá fora as agressões entre os dois recomeçaram e os seguranças do bar, e de outros espaços vizinhos que entretanto vieram ajudar, tentaram separá-los.

Um deles levou um murro de um dos seguranças e caiu ao chão, tendo ainda sido pontapeado por um outro segurança, que se afastou daquele local após aquela agressão, escreve o Correio da Manhã.

O jovem agredido ficou inconsciente no chão durante vários minutos e não há informações sobre se foi ou não hospitalizado, sabe-se no entanto que a única queixa que a PSP recebeu foi feita por uma mulher de 26 anos, hospitalizada após agressões também naquela mesma rua.

Questionados pelo jornal, os responsáveis do bar referiram que os clientes em causa tinham sido expulsos por estarem a partir uma porta, acrescentaram ainda que os seguranças voltaram logo para o interior do bar após terem retirado os dois homens.