EUA. De invasores a cobardes

O novo dono da Casa Branca parece só se importar com o dinheiro, passando as pessoas para segundo plano. Mas Trump tem uma vantagem em relação a Obama: bate com a mão na mesa e diz os disparates que pensa

Donald Trump é uma figura de comédia (trágica) e pode ter que responder pelos seus atos enquanto presidente do país mais poderoso do mundo, mas isso é algo que os americanos terão de resolver. Comparando com o seu antecessor, Trump tem-se distanciado muito das políticas seguidas por Obama, sendo uma das mais faladas a que diz respeito à saúde. O novo dono da Casa Branca parece só se importar com o dinheiro, passando as pessoas para segundo plano. Mas Trump tem uma vantagem em relação a Obama: bate com a mão na mesa e diz os disparates que pensa.

Não tenho qualquer simpatia pela figura e acho que é perigosa para o mundo, mas também não posso deixar de achar alguma graça a determinadas atitudes dos seus críticos. Os Estados Unidos da América quase sempre foram acusados de interferir em conflitos militares para defenderem os seus interesses, embora nós europeus tenhamos uma dívida de gratidão pelo que fizeram na Segunda Grande Guerra. Vem esta conversa a propósito dos ataques de que foi alvo Trump depois de ter dito que iria retirar as suas tropas da Síria. E foi aqui que fiquei baralhado: então os EUA são acusados de só estarem no Médio_Oriente por interesse próprio e não deveriam lá ter tropas, e agora que anunciam a sua retirada são acusados de não se preocuparem com o Estado Islâmico? Em que ficamos?

Certo é que quem ficou em piores lençóis foram os curdos que combateram ao lado dos americanos contra o_Estado Islâmico e que agora ficam à mercê dos turcos, inimigos de morte.

O mundo tem destas singularidades: escolhem-se os inimigos de acordo com as conveniências e se em novembro os EUA eram uma força invasora na Síria a partir do momento que anunciaram a retirada são uns traidores e uns cobardes. Curioso.

P. S. O que se está a passar no PSD também não deixa de ter as suas singularidades: os adversários do partido estão muito indignados com o avanço de Montenegro. Porquê? Porque temem que António passe a ter oposição, embora no passado quanto mais desorganizado estivesse o partido, melhor era...