De acordo com o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares, as temperaturas mínimas vão começar a subir ligeiramente entre 1 a 2 graus Celsius já hoje, terça-feira,

“Na terça-feira vamos ter nebulosidade por nuvens altas, vento fraco e pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima", disse o meteorologista.

Depois de vários dias de frio e de ter sido ativado o plano de contingência devido à vaga de frio polar que se fez sentir em Portugal Continental, a chuva está de volta.