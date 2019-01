Esta segunda-feira, um deslizamento de terras em Tróia deixou um esqueleto humano à mostra.

As ossadas foram encontradas ao início desta tarde e a Polícia Judiciária de Setúbal (PJ) já está a investigar o caso.

No entanto, de acordo com o Correio da Manhã, apenas foram encontrados ossos que constituem a parte de cima do corpo.

A mesma publicação escreve que a PJ chegou a realizar escavações no momento para recolher os ossos e enviá-los para o Instituto Nacional de Medicina Legal.

O esqueleto foi encontrado na Ponta do Verde, uma zona muito próxima das ruínas romanas de Tróia.