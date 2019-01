Este domingo,a atuação da artista Anitta na cidade brasileira do Crato, no Brasil, teve de ser interrompida devido a um percalço.

Uma tempestade que se fazia sentir na altura fez com que parte da estrutura do palco caísse.

No entanto, horas mais tarde a artista brasileira recoreu às redes sociais para mostrar que estava bem e que tudo não passou de um susto. “Está tudo mara, estou voltando para casa. É que rolou uma tempestade muito forte no meio do show, deu problema em uma parte no palco e por segurança tivemos que interromper o show. Mas eu estou bem e está todo mundo bem”, vê-se num vídeo da cantora publicado no Twitter.

Anitta falando sobre o acidente que houve com o palco do seu show no CE por conta da chuva, via Instagram Stories. pic.twitter.com/tzJpUxasXw — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) 14 de janeiro de 2019