Na entrevista que deu ao jornal Público, Cristina Ferreira falou sobre o seu percurso profissional, a relação com Manuel Luís Goucha, a forma como os antigos colegas estão a lidar com esta nova fase, a polémica em torno do telefonema de Marcelo e aproveitou para deixar um ‘recado’ ao seu antigo programa ‘Você na TV’ e à escolha dos conteúdos apresentados no mesmo.

O telefonema do Presidente da República no primeiro programa de Cristina Ferreira na SIC foi logo dos primeiros temas a ser abordado. A apresentadora garantiu que nada foi combinado e disse ter ficado com “pena” que Marcelo tenha sido tão criticado por ter ligado para o programa.

“Foi criticado e eu tive uma pena imensa que as pessoas tivessem essa reação, como se ele me tivesse privilegiado em detrimento dos outros, isto quando ele tinha dado uma entrevista ao Manel [Luís Goucha] na semana anterior; como ele já ligou duas ou três vezes para o programa da Fátima Lopes A Tarde é Sua; ou para a RTP muitas vezes. Acho que o “efeito Cristina” é que teve esta reação por parte da imprensa. Porque em todas as outras vezes que ele ligou para programas de TV nunca se fez uma notícia”, explicou ao Público .

“O professor Marcelo é assim, é mesmo afetuoso e gosta de deixar marca nas pessoas. Nós é que somos um país que não entende as coisas da forma mais ligeira como devem ser entendidas. Ali era apenas um amigo, uma pessoa que tem respeito pelo meu trabalho e pela forma como estou na televisão e na vida. Achou que eu merecia este miminho. Só o entendo dessa forma e vou guardar para o resto da vida este gesto”, acrescentou.

Quanto à guerra de audiências, Cristina lembrou que só dois anos depois de ter chegado ao ‘Você na TV’ é que o programa da TVI começou a liderar (e assim o fez durante os 12 anos seguintes). Questionada sobre se já tinha contactado Manuel Luís Goucha desde a estreia na SIC, a apresentadora disse que ainda não o tinha feito e que sabia que este era um momento mais frágil para ambos: “Eu estou na posição mais difícil: sou eu que estou a ganhar que vou ligar? Sempre disse que o que perder vai ficar triste nesta fase. É inevitável. Nós os dois estávamos habituados a ganhar juntos. Portanto, se eu perder, vou ficar tristíssima, como eu sei que o Manel só pode estar. Nenhum de nós quer perder. Eu sei que há tristeza do outro lado mas não tenho de ser eu a dizer [faz o gesto do telefone com os dedos junto ao ouvido e uma careta tristonha] “Atão, tás triste?” Não é? Não sou eu que vou dizer isso…”.

“O Manel é das pessoas mais importantes da minha vida para sempre. Ponto. Mas acho que temos de respeitar as fases do processo e esta é uma fase em que os dois precisamos deste silêncio de parte a parte”, acrescentou.

Relacionados Cristina alavanca SIC e faz tremer tvi Manuel Luís Goucha derrotado por Cristina Ferreira na estreia do novo programa na SIC Marcelo explica telefonema a Cristina Ferreira 'Mário Machado ameaçou-me de morte', diz Daniel Oliveira | VÍDEO TVI reage a polémica com Mário Machado. "A liberdade de expressão é um valor com proteção constitucional"

Cristina Ferreira falou ainda sobre a última polémica em torno do ‘Você na TV’. Questionada sobre se convidaria Mário Machado para o seu programa, a apresentadora foi direta ao assunto: “Até hoje, no meu percurso profissional, nunca pensei em ter Mário Machado como meu convidado, portanto, não o teria trazido a um programa meu”.

“Temos de ter algum cuidado com os convidados que escolhemos. Mas acho que de alguma forma têm de ter [espaço]. Temos de ouvir toda a gente. Não podemos é deixar que quem nos ouve não tenha acesso ao perigo de algumas palavras que são ditas. Temos de explicar o porquê de algumas daquelas ideias ou conceitos já estarem ultrapassadas. Um pouco como as touradas... Com a questão de Salazar, por exemplo, temos de perceber por que é que a maior parte das pessoas com mais de 60 anos tem alguma saudade de Salazar. E podemos fazer esse trabalho de mostrar por que é que boa parte dessas pessoas diz que tem saudades daquilo. Mas também é preciso explicar o que mudou, como a vida era antes e como é agora; e por que é que agora é melhor que antes”, acrescentou.