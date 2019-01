Esta segunda-feira, a ilha de São Miguel, nos Açores, sofreu um apagão e esteve durante cerca de uma hora sem energia devido a uma avaria num grupo gerador da Central Termoelétrica do Caldeirão.

A falha de luz deu-se em praticamente todo a ilha pelas 17h00. "Esta interrupção deveu-se a uma avaria num grupo gerador de 16 MW [megawatts] da Central Termoelétrica do Caldeirão. De imediato foram tomadas medidas no sentido do restabelecimento gradual do fornecimento de energia", esclareceu a empresa através de um comunicado, após ser questionada pela agência Lusa.

A energia já foi totalmente restabelecida em toda a ilha.