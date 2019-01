Em comunicado, a empresa dá conta de que "o tráfego nos 10 aeroportos operados pela VINCI Airports em Portugal aumentou 6,2% atingindo os 12,4 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2018. Estes aeroportos ultrapassaram os 50 milhões de passageiros em 2017 e o sólido crescimento de 6,8% fez superar a marca de 55 milhões de passageiros em 2018. O tráfego no hub de Lisboa cresceu 8,9% em termos homólogos para o valor recorde de 29 milhões, apesar das limitações de espaço. Esta foi a maior subida na rede VINCI Airports em 2018. Para poder acomodar o crescimento do tráfego até que a concessão expire em 2062, a VINCI Airports e o governo português assinaram, a 8 de janeiro de 2019, um acordo para financiar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, tanto através da ampliação do atual aeroporto como pela abertura de um novo aeroporto civil no Montijo, a 25 quilómetros do centro da cidade".

No entanto, de acordo com os dados avançados pela empresa, o maior aumento na taxa de crescimento aconteceu no aeroporto do Porto: 10,7% para 11,9 milhões de passageiros.

A empresa evidencia ainda que "195,2 milhões de passageiros viajaram através de todos os ativos operados pelos VINCI Airports em 2018 (este total deverá atingir os 240 milhões de passageiros após a integração do Aeroporto London Gatwick)".