A ginasta norte-americana Katelyn Ohashi, da Universidade da Califórnia, fez um exercício com direito a um 10 [nota máxima] numa competição em Anaheim, nos Estados Unidos.

"Um 10 não é suficiente para este exercício de chão por @katelyn_ohashi", tweetou a conta oficial do Twitter da UCLA Gymnastics no domingo, partilhando o vídeo da exibição de Ohashi no Collegiate Challenge, onde o UCLA Bruins conquistou o primeiro lugar.

Desde a manhã de segunda-feira, o vídeo foi visto quase 20 milhões de vezes.