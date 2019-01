Esta segunda-feira, a Câmara Municipal de Lisboa informou que, no total, durante a vaga de frio em que foi ativado o plano de contingência, foram abrigadas 451 pessoas e servidas 886 refeições.

A autarquia refere, em comunicado que, além das pessoas, foram também recebidos 10 animais de companhia em situação de sem-abrigo. “O dispositivo contou com quatro carrinhas para transporte de pessoas, com motorista e técnicos sociais das várias instituições parceiras da Câmara Municipal”, refere a mesma nota.

A câmara escreve ainda que, a partir do Pavilhão Casal Vistoso, “houve 150 encaminhamentos para pernoita para cinco centros de acolhimento e um pavilhão” e “foram referenciadas e tratadas 32 pessoas com problemas de saúde, sendo que três delas tiveram encaminhamento hospitalar” e, portanto, “o dispositivo do Pavilhão do Casal Vistoso voltará a ser ativado caso se voltem a verificar as temperaturas mínimas dos últimos dias”.