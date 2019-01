Os Bombeiros Sapadores, de vários pontos do país, estão concentrados esta segunda-feira, em Lisboa, junto ao Ministério do Trabalho e Segurança Social. Em causa estão as propostas apresentadas pelo Governo relativas à alteração à carreira de bombeiro profissional.

Por volta das 15h45, um grupo de sapadores tentou forçar a entrada no Ministério para entregar uma carta reivindicativa.

Apesar do momento de tensão, não se registou qualquer violência.

O Corpo de Intervenção da PSP já está no local.

O trânsito junto à Praça de Londres está cortado, enquanto os manifestantes ocupam a estrada. A circulação está a ser desviada para a Avenida João XXI.

Atualizada às 16h20