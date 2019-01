António Simões, antiga glória do Benfica, reagiu esta tarde às “centenas de mensagens” que recebeu depois de ter sido assaltado em Cabo Verde.

No início do ano, o antigo jogador foi assaltado e agredido, na cidade da Praia, tendo sido posteriormente operado com sucesso no Hospital da Luz, em Lisboa, a uma fratura na anca. António Simões teve de ser assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto e acabou por ser transportado para Portugal, na sequência dos ferimentos sofridos. O presidente da Casa Benfica da Praia revelou na altura que o assaltante já tinha sido detido pelas autoridades.

Relacionados Assalto a António Simões “não belisca” imagem de Cabo Verde

Numa nota enviada à comunicação social, a antiga glória do Benfica reiterou o “grande apego a Cabo Verde, ao seu povo tão hospitaleiro e generoso, às autoridades governativas e outras personalidades, cuja pronta solidariedade para comigo registo com profunda gratidão”.

O ex-jogador manifestou ainda o seu agradecimento aos profissionais do Hospital da Luz, enaltecendo o seu “inexcedível profissionalismo e enorme competência”.

“Nesta quinzena, sublinho a minha lisonja por centenas de mensagens recebidas. Destaco, julgo que compreensivelmente, os contactos de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues, António Costa, Jorge Sampaio, Fernando Gomes e Pedro Proença. Ainda assim, suscitou-me muita emoção a quantidade de comunicações de incontáveis cidadãos conhecidos e muitos anónimos, particularmente ligados ao universo do Sport Lisboa e Benfica. Finalmente, a vontade que o Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, me manifestou em visitar-me, a breve trecho, na minha residência, enquanto decorrer o meu período de convalescença, deixou-me particularmente honrado”, revela o comunicado.